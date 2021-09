St. Wendel

Hans attackiert Scholz wegen Drohnen-Bewaffnung

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat den SPD-Kanzlerkandidaten und Bundesfinanzminister Olaf Scholz im Streit um den Einsatz bewaffneter Drohnen durch die Bundeswehr angegriffen. Es sei „eine Schande“, dass die in Afghanistan eingesetzten Soldaten nicht durch eine bewaffnete Drohne hätten geschützt werden können, sagte Hans am Mittwoch bei einer CDU-Wahlveranstaltung in St. Wendel. „Dafür lag der Antrag auf dem Tisch von Olaf Scholz. Olaf Scholz hat es verhindert, dass es diesen Schutz für unsere Soldatinnen und Soldaten gegeben hat.“