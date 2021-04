Kestert

Hangsicherung nach Felssturz geht weiter

Nach dem Felsrutsch auf Europas meistbefahrener Güterzugstrecke Mitte März arbeiten Experten unter Hochdruck weiter an der Hangsicherung. Auch am Montag waren mit Seilen gesicherte Spezialisten in teils orangefarbener Kleidung und mit Helmen an dem Steilhang bei Kestert im Welterbe Oberes Mittelrheintal damit beschäftigt. Bei ihren Bohrarbeiten nahe dem weltberühmten Loreley-Felsen stiegen große helle Staubwolken vor dem dunklen Schiefergestein auf.