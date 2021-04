Kestert

Hangsicherung nach Felsrutsch läuft weiter

Fünf Wochen nach dem Felssturz auf Europas meistbefahrener Güterzugstrecke arbeitet die Bahn weiter mit Hochdruck an der Hangsicherung nahe dem Loreley-Felsen. Auch am Montag bohrten mit Seilen gesicherte Spezialisten und ein sogenannter Schreitbagger hoch über der rechtsrheinischen Trasse bei Kestert tiefe Löcher in den Steilhang, wie die Deutsche Bahn mitteilte.