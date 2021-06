Bad Ems

Handwerk mit deutlichem Minus: Corona trifft Friseure

Das Handwerk in Rheinland-Pfalz ist deutlich schlechter in das laufende Jahr gestartet als 2020. Nach vorläufigen Angaben lägen die Erlöse von Januar bis März um 5,7 Prozent unter denen der ersten drei Monate 2020, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Freitag mit. Die Zahl der Beschäftigten sei um 1,3 Prozent zurückgegangen.