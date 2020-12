Archivierter Artikel vom 14.07.2020, 12:40 Uhr

Edenkoben

Handfester Ehestreit: Polizei rät Opfern zur Offenheit

Ein erst nur verbaler Streit unter Eheleuten ist in der Region Edenkoben eskaliert. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann habe seiner Frau am Montagabend im Laufe der Auseinandersetzung erst das Abendessen ins Gesicht geworfen und sie dann getreten. Die Frau verbarrikadierte sich daraufhin in einem Zimmer und rief die Polizei. Diese griff ein und der Ehemann musste die gemeinsame Wohnung bis auf Weiteres verlassen.