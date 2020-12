Saarbrücken

Handelsverband: „Sehr starker Andrang“ in Saar-Innenstädten

Zwei Tage vor dem angekündigten Lockdown hat der Handelsverband Saarland einen „sehr starken Andrang“ von Kunden in Geschäften in den saarländischen Innenstädten registriert. „Es ist ja klar, dass wenn die Ankündigung kommt, dass am Mittwoch die Läden geschlossen werden, dass da natürlich noch schnell die letzten Weihnachtsgeschenke gekauft werden“, sagte der Geschäftsführer des Handelsverbandes, Fabian Schulz, der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. Der Andrang sei zu erwarten gewesen: „Wir hoffen jetzt auf die Disziplin der Kunden, dass sie vorsichtig sind.“