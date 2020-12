Mainz

Handelsverband kritisiert geplante Ladenschließungen

Der Handelsverband Rheinland-Pfalz hat mit Kritik auf die ab Mittwoch geplanten, coronabedingten Ladenschließungen ausgerechnet in der Vorweihnachtszeit reagiert. „Die Infektionszahlen steigen – auch wir wissen, dass etwas gemacht werden muss. Die Frage ist, ob Ladenschließungen der richtige Weg sind“, sagte Hauptgeschäftsführer Thomas Scherer am Montag in Mainz.