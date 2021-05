Mainz

Handel, Sport und kontaktarmer Urlaub ab Mittwoch möglich

In rheinland-pfälzischen Kreisen und kreisfreien Städten mit einer stabilen Inzidenz von unter 100 kann am morgigen Mittwoch der Handel wieder öffnen. Auch kontaktarmer Urlaub und kontaktfreier Sport seien dann wieder möglich, kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag in Mainz an. Für die Außengastronomie gelte die Öffnungsmöglichkeit bereits. Das Alkoholverbot im sonstigen öffentlichen Raum gelte aber weiter.