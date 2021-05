Mainz

Handel, Museen, Fitnessstudios: Mainz lockert Corona-Regeln

Geschäfte, Außengastronomie und Museen in Mainz öffnen wieder – zugleich entfällt die nächtliche Ausgangssperre. Deutlich weniger Corona-Neuinfektionen machen den Öffnungsschritt in der Landeshauptstadt von diesem Donnerstag an möglich. Kulturveranstaltungen im Freien sind mit bis zu 100 Zuschauerinnen und Zuschauern möglich, und die Museen dürfen unter Auflagen wieder öffnen.