Handbremse nicht gezogen und von Traktor überrollt

Singhofen (dpa/lrs) – Nach dem tödlichen Arbeitsunfall eines 83-jährigen Landwirts auf seinem Feld in Singhofen (Rhein-Lahn-Kreis) wird näheres zu den Hintergründen bekannt. Wie die Kriminalpolizei Montabaur mitteilte, soll der Mann vergessen haben, die Handbremse seines Traktors anzuziehen. Weil dieser auf abschüssigem Gelände stand, hat er den Landwirt überrollt. Den Angaben zufolge ereignete sich der Unfall bereits am Montagnachmittag. Der 83-Jährige sei noch vor Ort an seinen Verletzungen gestorben.