Berlin

Haltestellennetz im Saarland besonders dicht

Im Saarland ist der Weg zur nächsten Haltestelle oder zum nächsten Bahnhof kürzer als in den anderen Flächenländern in Deutschland: Nach einer aktuellen Erhebung des Interessenverbands Allianz pro Schiene haben es die Menschen in dem Bundesland im Schnitt nicht weiter als 600 Meter bis zur nächsten Bushaltestelle und 1200 Meter bis zum nächsten Bahnhof. Deutschlandweit gesehen liegt dieser Wert bei mehr als 91 Prozent. Die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen kommen auf Quoten von mindestens 99 Prozent.