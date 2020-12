Archivierter Artikel vom 13.05.2020, 13:00 Uhr

Mainz

Hallenbäder, Saunen und Freizeitparks dürfen wieder öffnen

Hallenbäder, Saunen und Freizeitparks in Rheinland-Pfalz dürfen ab 10. Juni unter Auflagen wieder öffnen. Das teilte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch in Mainz mit.