Archivierter Artikel vom 09.03.2020, 17:40 Uhr

Plaidt

Halle brennt aus: Helikopter fliegt Verletzten zur Klinik

Beim Brand einer Fahrzeughalle in Plaidt in der Osteifel ist am Montag ein Mann verletzt worden. Mit Verbrennungen an den Armen wurde der 52-Jährige mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen, wie die Polizei mitteilte. Die Halle mit ungefähr 100 Quadratmetern Grundfläche brannte ab. Laut Polizei entstand Sachschaden von schätzungsweise rund 30 000 Euro. Das Feuer war vermutlich bei Schweißarbeiten an einem Auto entstanden.