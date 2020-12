Archivierter Artikel vom 09.10.2020, 12:00 Uhr

Neunkirchen

Halle auf Bauernhof brennt ab: Feuer gelöscht

Nach knapp 24 Stunden ist der Brand einer Halle mit landwirtschaftlichen Maschinen und Stroh in Neunkirchen gelöscht worden. Wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte, konnten am späten Donnerstagabend die letzten Glutnester und Brandherde bekämpft werden. Bei dem Feuer, dass womöglich einen Schaden in Millionenhöhe angerichtet hat, war auch das Technische Hilfswerk (THW) vor Ort.