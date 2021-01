Mainz

Halbzeit bei Prüfungen: „Kein Corona-Abitur“

Rund 12 000 junge Menschen in Rheinland-Pfalz haben den ersten Schritt zum Abitur hinter sich – sie absolvierten bis Mittwoch ihre schriftlichen Prüfungen unter strengen Hygienemaßnahmen in Schulräumen, wie das Bildungsministerium in Mainz mitteilte. An die Schülerinnen und Schüler gerichtet erklärte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD): „Sie legen zwar ein Abitur unter Corona-Bedingungen ab, aber kein Corona-Abitur.“ Dies gelte auch für die anderen Abschlüsse, die in etwa an den berufsbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz noch anstünden.