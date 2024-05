Halbes Jahr Childhood-Haus: Einrichtung wird gut genutzt

ARCHIV - Kinderbilder sind an einer Tür in Hessens erstem "Childhood-Haus" auf dem Gelände des Universitätsklinikums angebracht.

Frankfurt/Main (dpa/lhe) – Knapp ein halbes Jahr nach der Eröffnung des Childhood-Hauses für junge Opfer und Zeugen von Gewalt in Frankfurt stößt die Einrichtung auf großen Zuspruch. «Es kommen regelmäßig Kinder in die gemeinsamen Räumlichkeiten der Kinderschutzambulanz und des Childhood-Hauses», teilte die World Childhood Foundation auf dpa-Anfrage mit.

Die Angebote aus Medizin, Psychologie, Sozialarbeit und vom Jugendamt würden in der Einrichtung auf dem Gelände der Universitätsklinik Frankfurt regelmäßig vor Ort in Anspruch genommen, teilte die Stiftung mit. Es fänden auch polizeiliche Vernehmungen statt. «Uns erreichen immer wieder Rückmeldungen darüber, dass sich Kinder besonders in dem für sie vorgesehenen, kindgerecht eingerichteten Wartezimmer, das auch als Rückzugsort und Schutzraum dient, besonders wohl und sicher fühlen», hieß es von der Stiftung.

Das Childhood-Haus ist eine behördenübergreifende ambulante Anlaufstelle für junge Opfer oder Zeugen von sexualisierter oder körperlicher Gewalt. Das heißt, verschiedene Ämter und Disziplinen wie Jugendamt, Justiz, Polizei, Medizin und Psychologie werden gebündelt zum Kind gebracht. So soll ihnen erspart bleiben, von verschiedenen Institutionen stets neu untersucht und befragt zu werden. Träger der Einrichtung ist die World Childhood Foundation. Sie wurde 1999 von Königin Silvia von Schweden gegründet und hat Schwesterstiftungen in Deutschland, den USA und Brasilien.

«Wir freuen uns sehr, dass es zu dieser Institution gekommen ist», sagte Jürgen Graf, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender der Uniklinik Frankfurt, während eines Pressegesprächs. Letztlich bedeute das Childhood-Haus eine Weiterentwicklung der medizinischen Kinderschutzambulanz der Uniklinik, die bereits 2010 als erste universitäre Einrichtung dieser Art in Deutschland gegründet wurde.

Graf betonte zudem, dass die Arbeit und Weiterentwicklung dieses Bereichs künftig noch wichtiger würde: «Das Land Hessen und wir arbeiten mit noch mehr Energie an der Fort- und Weiterentwicklung und auch der Weiterqualifizierung der Menschen, die es in der Kindesmissbrauchsaufarbeitung braucht, als bisher schon.» Das gelte für Polizei, Staatsanwaltschaft, Richter sowie für Jugendamt, Psychologinnen und Psychologen und Ärztinnen und Ärzte. Die Stiftung World Childhood Foundation habe hier für wichtige Impulse gesorgt und begleite diese Entwicklung.

Laut den Angaben ist das Frankfurter Haus das bundesweit erste Childhood-Haus, das durch eine Landesregierung eingerichtet und finanziert wird. Hessen investierte 1,4 Millionen Euro in den Umbau des Gebäudes. Die Landesregierung sei auch weiterhin maßgeblich an der Finanzierung des Childhood-Hauses beteiligt.

Neben dem Haus in Frankfurt gibt es neun weitere Einrichtungen in Deutschland. Das nächste Childhood-Haus werde noch in diesem Jahr im Saarland eröffnet, teilte die Stiftung mit. «Unsere Priorität ist dabei, in jedem Bundesland mindestens ein Childhood-Haus zu eröffnen.» Es gebe jedoch auch in Hessen starke Bestrebungen, weitere Childhood-Häuser auf den Weg zu bringen.

