Mainz/Brüssel

Halbe Million Euro Beute: mutmaßlicher Betrüger festgenommen

Ein mutmaßlicher Betrüger, der eine Frau in einer Bankfiliale in Rheinland-Pfalz um fast eine halbe Million Euro gebracht haben soll, ist in Belgien festgenommen worden. Gegen den 52-Jährigen sei ein Auslieferungshaftbefehl erlassen worden, teilte das Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz am Freitag mit. Die Staatsanwaltschaft Mainz habe das LKA Anfang November mit der Zielfahndung beauftragt. Nachdem der Polizei Hinweise vorlagen, dass der 52-Jährige sich mit falschen Personalien in Belgien aufhielt, wurde er dort am 11. Dezember festgenommen.