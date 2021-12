Kassel

Hakenkreuze an Schule gesprüht: Polizei stellt Jugendliche

Eine Gruppe von Jugendlichen soll in Kassel Hakenkreuze an eine Schule gesprüht haben. Ein Anwohner habe am Donnerstagabend die sechsköpfige Gruppe beobachtet und die Beamten alarmiert, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Gruppe wurde von der Polizei gestellt. An zwei Fenstern hätten die Mädchen und Jungen im Alter von 13 und 14 Jahren unter anderem zwei Hakenkreuze gesprüht. Die Jugendlichen wurden demnach auf das Revier gebracht und später von ihren Eltern abgeholt. Eine weitere 14-Jährige, die zuvor vor der Polizei geflohen sei, sei später gefasst worden.