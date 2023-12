Plus Hahn Hahn im Aufwind: Ryanair kündigt Stationierung eines weiteren Jets und neue Ziele an Nach Jahren mit überwiegend besorgniserregenden Nachrichten scheint sich am Flughafen Hahn der Wind zu drehen. Die neuen Betreiber berichten von positiven Entwicklungen. Jetzt springt ihnen der wichtigste Partner bei: Ryanair plant Investitionen und Wachstum im Hunsrück. Von Tim Kosmetschke

Am Hahn stehen die Zeichen auf Wachstum: Nach Übernahme des Hunsrück-Airports durch die Triwo im Frühjahr wurden nicht nur diverse Infrastrukturprojekte in Angriff genommen, etwa die Sanierung des Terminals. Jetzt verkündet auch der Hauptpartner im Passagierbereich Positives: Ryanair stationiert ein drittes Flugzeug am Hahn und bietet im Sommerflugplan ab April ...