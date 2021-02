Bad Kreuznach

Haftstrafen für Bundeswehrsoldaten wegen Vergewaltigung

Wegen der Vergewaltigung einer Kameradin hat das Landgericht in Bad Kreuznach zwei 26 und 30 Jahre alte Bundeswehrsoldaten zu Haftstrafen von jeweils drei Jahren verurteilt. Der jüngere Soldat wurde am Mittwoch außerdem wegen Körperverletzung verurteilt, weil er die Frau während der Vergewaltigung in den Hals gebissen haben soll, wie es in der Urteilsbegründung hieß. Nach Überzeugung der Richter sollen die beiden Männer die Soldatin in der Kaserne in Baumholder vergewaltigt haben.