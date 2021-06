Saarbrücken

Haftbefehl: Polizei schnappt Hundesteuer-Sünder

Weil ein 42-jähriger Mann die Steuern für seinen Hund nicht gezahlt hat, ist er von der Staatsanwaltschaft Saarbrücken per Haftbefehl gesucht worden. Das teilte die Bundespolizeiinspektion Saarbrücken am Montag mit. Den Beamten ging der Mann, der laut Polizeisprecher wegen der Ordnungswidrigkeit zu einem Tag Haft verurteilt worden war, bei einer Routinekontrolle ins Netz. „Da der Steuersünder den haftbefreienden Betrag von 142,35 Euro bezahlen konnte, durfte er seine Freiheit weiter genießen“, heißt es in der Pressemitteilung.