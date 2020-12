Archivierter Artikel vom 11.08.2020, 17:10 Uhr

's-Gravenvoeren

Haftbefehl gegen Deutschen nach Schießerei in Belgien

Die belgischen Behörden haben gegen einen in Deutschland gesuchten Verbrecher nach einer spektakulären Festnahme Haftbefehl erlassen. Das bestätigte die zuständige Staatsanwaltschaft Limburg am Dienstag. Nach Angaben der Ermittler hatte der 32-Jährige aus Saarbrücken am Samstagnachmittag versucht, mit dem Auto einer Polizeikontrolle in Moelingen im Osten Belgiens zu entgehen.