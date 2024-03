Häuser brennen: Feuerwehr löscht mit Mosel-Wasser

In dem Moselort Winningen stehen mehrere Häuser in Flammen. Die Feuerwehr holt Löschwasser aus der Mosel.

Winningen (dpa/lrs) – In Winningen im Landkreis Mayen-Koblenz haben in der Nacht mehrere miteinander verbundene Häuser gebrannt. Nach Angaben der Bürgermeisterin der zuständigen Verbandsgemeinde Rhein-Mosel wurden dabei vier alte Fachwerkhäuser beschädigt. «Es wird vermutet, dass der Brand in einem Schuppen losging», sagte Kathrin Laymann. Die Brandursache sei aber noch unklar. Die Häuser seien zunächst nicht bewohnbar und sollen von einem Statiker untersucht werden.

Für Bewohnerinnen und Bewohner, die ihre Wohnungen räumen mussten, wurde eine Anlaufstelle im Rathaus eingerichtet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Laut Polizei wurden zwei Menschen leicht verletzt.

Um den Brand zu löschen, verlegte die Feuerwehr Schläuche zur Mosel. Daher kam es zu Behinderungen auf der Bundesstraße 416, die durch den Ort führt. Die Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt.

