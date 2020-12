Bad Ems

Häufigste Todesursachen: Kreislauferkrankungen und Krebs

Kreislauferkrankungen und Krebs sind auch 2019 die häufigsten Todesursachen in Rheinland-Pfalz gewesen. Rund 17 700 Menschen erlagen im vergangenen Jahr, also vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie, einer Erkrankung des Kreislaufsystems, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Montag mitteilte. Zu diesen Todesursachen gehörten beispielsweise Herzinfarkt und die Verengung der Herzkranzgefäße.