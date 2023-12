Es könnte auch in einer Actionserie passiert sein, was sich vor wenigen Tagen in Ludwigshafen ereignete: Einem Strafgefangenen gelingt die Flucht nach einem Arzttermin. Wie werden solche „Ausflüge“ in Rheinland-Pfalz üblicherweise gesichert? Wir haben mit dem Justizminister darüber gesprochen.