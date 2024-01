Regierung

Mainz

Habeck spricht mit Bauern: «In einigen Punkten einig»

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) haben in Mainz mit Vertretern von Bauern und des Speditionsgewerbes gesprochen. «Wir waren uns in einigen Punkten einig, zum Beispiel, dass die auskömmlichen Preise in der Landwirtschaft fehlen», sagte Thilo Ruzycki vom Vorstand des Vereins «Landwirtschaft verbindet». «Lösungen für dieses Problem hat er (Habeck) jetzt auch nicht in der Hosentasche gehabt.» Es gehe aber auch um ein sehr großes Problem.