Mainz

Habeck: Landtagswahl Start für „Jahrzehnt der Entscheidung“

Die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz hat nach den Worten des Grünen-Bundesvorsitzenden Robert Habeck Bedeutung weit über das Bundesland hinaus. Bei einer digitalen Wahlkampfveranstaltung der Partei sagte Habeck am Dienstag, dass „diese Landtagswahl nicht nur der Auftakt für ein Superwahljahr ist, sondern für ein Jahrzehnt der Entscheidung“. Die Wahl am 14. März werde mit darüber entscheiden, wie das ganze Land künftig die politische Diskussion über den Klimaschutz führen werde.