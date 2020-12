Archivierter Artikel vom 09.09.2020, 07:20 Uhr

Berlin/Wershofen

Habeck: Beim Wald muss Schutz vor Nutzen gestellt werden

Grünen-Chef Robert Habeck fordert, im Umgang mit deutschen Wäldern dem Naturschutz Vorrang vor dem wirtschaftlichen Nutzen einzuräumen. „Wir erleben ein neues Waldsterben in Deutschland. Unsere Wälder sind auf die Klimaveränderung nicht vorbereitet“, sagte Habeck der Deutschen Presse-Agentur anlässlich eines für Mittwoch geplanten Spaziergangs mit dem Förster und Bestseller-Autor Peter Wohlleben in Wershofen in der Eifel. „Wir brauchen ein Programm zur Waldrettung, das den Schutz vor das Nutzen der Wälder stellt.“