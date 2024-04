Gyrocopter-Absturz: Pilot bleibt unverletzt

Anzeige

Friesenhagen (dpa/lrs) – Der 57-jährige Pilot eines Tragschraubers ist nach einem Absturz im Landkreis Altenkirchen unverletzt geblieben. Dies teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Ermittler gehen von einem technischen Defekt aus. Der Gyrocopter sei unkontrollierbar geworden und es habe an Auftrieb gefehlt. Der Tragschrauber sei am Samstagmittag auf einer Wiese in Friesenhagen abgestürzt. Eine genaue Schadenshöhe sei bislang nicht bekannt. Tragschrauber sehen einem Hubschrauber ähnlich, werden aber nicht durch ein Triebwerk angetrieben.

Mitteilung Polizei