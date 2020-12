Archivierter Artikel vom 14.04.2020, 11:10 Uhr

Mainz

Gymnasiallehrer kritisieren Leopoldina-Empfehlungen

Der Philologenverband Rheinland-Pfalz hat die Empfehlung der nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina kritisiert, zuerst Grundschulen und die Sekundarstufe I schrittweise zu öffnen. „Das ist überhaupt nicht in unserem Sinne“, sagte die Verbandsvorsitzende Cornelia Schwartz am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. „Wir müssen die Oberstufe zuerst wieder in die Schule bringen – sonst sind in ein paar Jahren keine gescheiten Abiturzeugnisse möglich.“