Plus Rheinland-Pfalz

Gutes tun bei der Aktion Tagwerk in Rheinland-Pfalz: Junge Menschen jobben für den guten Zweck

i Foto: Tamas Kalosi

Geschätzt 75.000 Euro sammeln Kinder und Jugendliche bundesweit an einem einzigen Tag für den guten Zweck ein: Bei der Aktion Tagwerk setzten sich am Dienstag bundesweit etwa 60.000 junge Menschen für in ärmeren Umständen lebende Gleichaltrige vor allem in Ruanda und Uganda ein – auch in Rheinland-Pfalz.