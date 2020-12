Archivierter Artikel vom 08.04.2020, 13:50 Uhr

Gute Nachricht für Lautern: Keine Zulassungsverweigerungen

Frankfurt/Main/Kaiserslautern (dpa/lrs) – Der DFB-Präsidium hat das Zulassungsverfahren in der 3. Liga der Männer und der Frauen-Bundesliga gelockert, um die Clubs in der Corona-Krise zu entlasten. Unter anderem werde es in der kommenden Saison keine Zulassungsverweigerungen wegen nicht nachgewiesener wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit geben. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch in Frankfurt/Main mit. Der Beschluss wird auch dem in finanzielle Not geratenen 1. FC Kaiserslautern helfen.