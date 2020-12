Archivierter Artikel vom 04.09.2020, 14:40 Uhr

Saarbrücken

Gutachten: U-Häftling starb an Medikamenten-Überdosis

Der Tod eines Untersuchungshäftlings in der Justizvollzugsanstalt Saarbrücken vor rund zwei Monaten geht auf eine Überdosis von Medikamenten zurück. Das habe ein toxikologisches Gutachten „eindeutig festgestellt“, teilte der Sprecher des saarländischen Justizministerium am Freitag in Saarbrücken mit. Unklar sei, ob es sich um eine „bewusste oder unbewusste Überdosierung“ durch den Betroffenen gehandelt habe. Dies lasse sich nicht mehr rekonstruieren.