Saarbrücken

Gut 80.000 zusätzliche Impfdosen im Saarland angekommen

Nach der Ankunft von 81.900 zusätzlichen Impfdosen im Saarland aus dem EU-Kontingent für Grenzregionen hat Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) einen „Impf-Marathon“ angekündigt. Der Impfstoff des Herstellers Biontech solle so schnell wie möglich in Sonderschichten auch über Ostern eingesetzt werden, teilte Hans am Dienstag in Saarbrücken mit. Der Impfstoff wird in den Impfzentren des Landes regulär geimpft. Anfängliche Überlegungen, ihn vor allem in Unternehmen mit vielen Pendlern zu nutzen, waren verworfen worden.