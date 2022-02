Saarbrücken

Gut 26 Millionen aus Programm „Sofort-Kredit-Saarland“

Aus einem Kreditprogramm des Saarlandes für kleine und mittlere Unternehmen sind bislang rund 26,2 Millionen Euro zur Abmilderung der Corona-Folgen bewilligt worden. Insgesamt seien 236 Kredite vergeben worden, teilte das saarländische Wirtschaftsministerium am Sonntag in Saarbrücken mit. Weitere seien noch in Bearbeitung.