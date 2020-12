Archivierter Artikel vom 08.07.2020, 16:30 Uhr

Gut 1100 Bußgeldverfahren wegen Corona-Regelverstößen

Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Saarland sind wegen Verstößen gegen Corona-Auflagen von den Landkreisen zwischen Mitte März und Ende April gut 1100 Bußgeldverfahren eingeleitet worden. In mehr als 600 Fällen seien Bußgeldbescheide ergangen, teilte die saarländische Landesregierung auf eine Anfrage des Landtagsabgeordneten Dennis Lander (Die Linke) am Mittwoch mit. Die allermeisten Bescheide trafen Privatpersonen, weil sie sich nicht an Kontaktbeschränkungen oder Ansammlungsverbote hielten. Die Höhe der Bescheide lag hierbei meist zwischen 100 bis 200 Euro.