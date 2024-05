Mainz

Guimarães bekommt erstes Zuckmayer-Arbeitsstipendium

Exil, Migration, Alter, Demenz – all diese Themen möchte die in Brasilien geborene Dramatikerin Guimarães in ein Stück packen. Umsetzen kann sie dies im Rahmen des Carl Zuckmayer-Arbeitsstipendiums.