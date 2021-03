Köln

Guildo Horn hat keine Ahnung von American Football

Schlagersänger Guildo Horn schlüpfte in der Show „The Masked Singer“ in die Rolle eines Stiers in American-Football-Montur – von der dargestellten Sportart hat er aber keine Ahnung. „Überhaupt nicht, null. Die Regeln sind mir zu kompliziert“, sagte der 58-Jährige am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. In seiner Band gebe es zwar einige „Subjekte“, die sich für American Football erwärmen könnten. „Ich bin da aber noch in keiner Weise eingestiegen.“ Er ergänzte: „Vielleicht ja jetzt, als Stier?!“