Unfälle

Dienheim/Mainz

Güterzug erfasst bei Nebel Mann: 23-Jähriger tot

Ein 23 Jahre alter Mann ist bei Dienheim im Kreis Mainz-Bingen von einem Güterzug erfasst und getötet worden. Der Mann sei am Montagmorgen entlang der Bahngleise gelaufen, wie die Polizei in Mainz und die Bundespolizei in Kaiserslautern gemeinsam mitteilten. Zu dem Zeitpunkt habe die Sichtweite wegen Nebels nur 50 Meter betragen. Der Lokführer habe eine Bremsung eingeleitet, als er den Mann gesehen habe. Nichtsdestotrotz habe der Zug den 23-Jährigen erfasst, wodurch er tödliche Verletzungen erlitten habe.