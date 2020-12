Archivierter Artikel vom 23.10.2020, 08:20 Uhr

Longuich

Güterschiff prallt gegen Brücke in Longuich

Ein Güterschiff ist auf der Mosel in Longuich (Landkreis Trier-Saarburg) gegen eine Straßenbrücke gefahren. Bei der Durchfahrt unter der Brücke war das Schiff mit dem Heck nach rechts gefallen und hat dabei mit dem Steuerhaus den Brückbogen gerammt, wie die Polizei Trier am Freitag mitteilte. Der Schaden an dem Güterschiff liegt nach ersten Schätzungen bei rund 60 000 Euro. Die Brücke wurde nur leicht beschädigt.