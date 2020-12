Archivierter Artikel vom 08.09.2020, 14:40 Uhr

Koblenz/Lahnstein

Gütermotorschiff bei Lahnstein auf Grund gelaufen

Ein mit 1200 Tonnen Futtermitteln beladenes Gütermotorschiff ist am Dienstagmorgen im Bereich Lahnstein (Rhein-Lahn-Kreis) auf Grund gelaufen. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich das Schiff aufgrund eines fehlerhaften Ankermanövers in der Nacht dicht am rechten Rheinufer festgefahren und konnte sich mit eigener Maschinenkraft nicht mehr fortbewegen. Mit Hilfe eines weiteren Gütermotorschiffes wurde das Schiff freigeschleppt. Es gab den Angaben zufolge keinen Wassereinbruch, verletzt wurde niemand. Bei einer anschließenden Überprüfung des Schiffskörpers und des Antriebs seien keine Schäden festgestellt worden, so dass das Fahrzeug seine Fahrt fortsetzten konnte.