Saarbrücken

3. Liga

Günther-Schmidt vergibt Elfer: Saarbrücken gegen Waldhof 0:0

Der 1. FC Saarbrücken ist im Verfolgerduell der 3. Fußball-Liga gegen den SV Waldhof Mannheim nicht über ein 0:0 hinausgekommen. Die größte Chance der Gastgeber in einem hektischen Duell der Südwest-Rivalen zur Führung vergab Angreifer Julian Günther-Schmidt, der den Ball bei einem Foulelfmeter am Tor vorbei setzte (23. Minute). FCS-Keeper Daniel Batz rettete das Remis in der Nachspielzeit bei einer Großchance von Dominik Kother.