Mainz

Die Zunahme der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist den sechsten Tag in Folge unter 0,5 Prozent geblieben. Bis Donnerstagmorgen registrierten die Gesundheitsämter 6406 Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 seit Beginn der Pandemie. Das sind 28 oder 0,4 Prozent mehr als am Vortag. 457 Menschen im Land sind aktuell infiziert oder erkrankt und 5737 bereits genesen. Es war seit gestern kein neuer Todesfall zu verzeichnen.