Nastätten

Rhein-Lahn-Kreis

Güllering bleibt Bürgermeister der Gemeinde Nastätten

Jens Güllering bleibt Bürgermeister der Verbandsgemeinde Nastätten. Bei der Direktwahl am Sonntag erzielte der einzige Bewerber um das Amt 93,4 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag den Angaben zufolge bei 50,0 Prozent. Güllering gehört der CDU an, trat bei der Wahl aber als unabhängiger Kandidat an.