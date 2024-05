Gruppe sorgt mit Schreckschusswaffe bei Fest für Sorge

Anzeige

Dellfeld (dpa/lrs) – Mit Sturmhauben und Schreckschusswaffe hat eine neunköpfige Gruppe mehrere Festbesucher in Dellfeld (Landkreis Südwestpfalz) in Aufruhr versetzt. Die Gruppe sei in der Nacht zum Samstag auf dem Gelände des örtlichen Scheunenfestes aufgetaucht, teilte die Polizei mit. Zwei Gruppenmitglieder seien mit Sturmhauben maskiert gewesen, ein anderes Mitglied habe offen eine Schreckschusswaffe mit sich geführt. Die Gruppe hielt sich kurz bei dem Fest auf und ging dann wieder.

Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten Polizeibeamte die Mitglieder in zwei Autos kontrollieren. Sie fanden die Schreckschusswaffe, einen Schlagring sowie eine Sturmhaube. Ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz wurde eingeleitet. Warum die Gruppe derart martialisch auf dem Fest auftauchte, ist noch unklar.

