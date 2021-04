Mainz

Grundwasser-Neubildung wieder unterm Durchschnitt

Die Bildung des Grundwassers in Rheinland-Pfalz war auch im Winterhalbjahr 2020/201 landesweit unterdurchschnittlich. „Im Ergebnis setzt sich der negative Trend der letzten Jahre fort“, sagte die Präsidentin des Landesamtes für Umwelt, Sabine Riewenherm, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Die relativ hohen Niederschläge im Februar konnten dies nicht ausgleichen.“ In den meisten Fällen habe sich die im Untergrund gespeicherte Wassermenge leicht verringert.