Stuttgart

Grundsteuer-Belastung im Saarland stark gestiegen

Die Kommunen im Saarland haben die Hebesätze für die Grundsteuer auf bebaute oder bebaubare Grundstücke in den vergangenen Jahren am stärksten erhöht. Von 2015 bis 2019 stiegen die Hebesätze im Schnitt um 22 Prozent. Das geht aus einer Studie der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Ernst & Young hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. In Hessen stiegen die Hebesätze im selben Zeitraum um durchschnittlich 15, in NRW um 10 Prozent.