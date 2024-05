Plus Rheinland-Pfalz Grundschulkrise: Die Landesregierung scheitert bei der Integration Von Sebastian Stein i Landeskorrespondent Sebastian Stein Foto: Lars Ross/Volksfreund Die Grundschulen im Land sind überfordert, weil viele Kinder die Sprache nicht beherrschen. Die Bildungsministerin darf das nicht länger ignorieren, kommentiert unser Landeskorrespondent Sebastian Stein. ​ Lesezeit: 2 Minuten

Der Migrationsanteil der Gräfenau-Grundschule in Ludwigshafen beträgt 97 Prozent. Fast ein Drittel der Kinder in der ersten Klasse müssen voraussichtlich das Schuljahr wiederholen. Die erneut in die Schlagzeilen geratene Schule in Ludwigshafen ist in Bezug auf beide Zahlen zwar ein Extrembeispiel. Neueste Daten zu Sitzenbleibern in Rheinland-Pfalz zeigen aber: Es ...