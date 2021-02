Saarbrücken

Grundschulen und Kitas öffnen im Saarland

Erstmals nach rund zwei Monaten sind Grundschüler im Saarland wieder in Klassenräumen unterrichtet worden. Der Präsenzunterricht sei am Montag gut angelaufen, teilte der Sprecher des Bildungsministeriums in Saarbrücken mit. Der Unterricht findet im Wechselbetrieb statt: Jeweils rund die Hälfte der insgesamt 31 500 Grundschüler sei vor Ort, die andere Hälfte lerne von zuhause. Hinzu kommen noch Kinder, die zwar keinen Präsenzunterricht haben, aber am pädagogischen Angebot teilnehmen. Die Präsenzpflicht in Schulen wurde wegen der Corona-Pandemie am 16. Dezember aufgehoben. Am Montag gingen zudem Kitas wieder zurück in den Regelbetrieb. Im Saarland gibt es rund 36 000 Kita-Kinder.