Speyer

Grundrente erfasst weitere Jahrgänge: 641.000 Renten werden geprüft

Bei der Prüfung eines Anspruchs auf Grundrente sind in Rheinland-Pfalz nun alle Renten mit Beginn seit 1992 an der Reihe. „Auch das geht nur in Etappen“, sagte der Sprecher der Deutschen Rentenversicherung in Rheinland-Pfalz, Hans-Georg Arnold, der Deutschen Presse-Agentur.